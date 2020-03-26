經濟部投審會25日召開委員會議，會中核准重大投資案共7件，總金額約新台幣277.07億元。其中最大案是增半導體設計133億元最多。

投審會昨核准及核備2件僑外投資、2件陸資投資、2件對外投資及1件對中國大陸投資案。投審會表示，最大案是盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以新台幣133億元增資台灣達爾科技公司，實行後持股比例100％，再轉投資敦南科技，主營半導體（分離式元件、IC）設計、製造及銷售等業務。

另日商鎧俠株式會社（原名稱為東芝記憶體株式會社）以新台幣82.26億元增資台灣鎧俠公司，並轉投資建興儲存科技公司，主營固態硬碟開發、製造及銷售等業務。

對外投資方面，永豐金租賃申請匯出1億美元對外投資香港永豐金租賃公司，從事提供航空器、運輸設備及機器設備等融資租賃，以及其他境外融資、投資等業務。另富邦人壽申請匯出7億港幣對香港增資富邦人壽保險，從事人身保險業務。

對大陸投資方面，上市櫃的玉晶光電申請匯出6,770萬美元間接增資在廈門的玉晶光電，從事經營光學透鏡、鏡頭等產銷業務。

而陸資來台方面，大陸商深圳市柳鑫實業以新台幣8,000萬元受讓投資永立詮精密工業，經營其他金屬製品製造業、表面處理業等。另大陸商鴻碩精密電工（蘇州）以新台幣1.21億元增資航碩興業，從事銷售各種電腦連接線、訊號線及電腦週邊產品等業務。

(工商時報)