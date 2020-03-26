沙烏地阿拉伯與俄羅斯的石油競產，造成國際石油價格的爆跌，許多人認為，「項莊（們）舞劍，意在沛公」，而此時的「沛公」，或是指美國的頁岩油業者，及巨額融資給美國頁岩油業者的美國金融體系；但也有人認為是沙國與美國聯手要對付「沛公」俄羅斯。沙、俄、美三國博弈，事涉各國的核心利益，故勢須放手一搏。

現今，世界油品市場，在各國重啟核電，並在各種綠能相繼廣泛應用下，已呈供給過剩。此外，美國自2008年金融風暴後，其QE政策的重點之一就在扶持美國頁岩油的開發，且卓然有成，爾今，美國已是全世界最大的石油生產國。然，如此一來，它便有著油品對外輸出的強大政、經壓力，為此，美國川普總統在上任伊始，單邊對伊朗實施石油禁運，從而順利地取得伊朗原來在國際市場的份額。

此外，在美中貿易談判中，美國更強力地要求中共同意，在「美中貿易協訂」中簽定，中共須分兩年自美國進口約520億美元的能源產品，而此，也必然直接地衝擊到俄羅斯在中國大陸的天然氣供給。

更有甚者，於2019年年底，美國單邊要求德國取消其與俄羅斯已上馬的天然氣管道工程「北溪二號」計畫，並要求德國應購入美國生產的頁岩天然氣，強取俄羅斯在德國及歐洲天然氣市場。為此，就俄羅斯而言，實已到了「是可忍孰不可忍」的絕境，故現今即使採「玉石俱焚」的戰法也在所不惜。

當前國際油品市場份額上的爭鬥，已呈現出危險地「彼消我長」的「零和」態勢，從而加劇產油大國間的直接衝突。現今美國正處於抗疫中的國家緊急狀態，川普政府接連推出千億甚至逾兆美元的紓困方案，俄羅斯此時快狠準地出手，「適時」地端出這落井下石的大菜，尤可見其怨懟之深切。

嚴峻疫情當前，伴同出現擴產下的「新能源危機」，它竟呈現出「低油價」、「低利率」的「雙低」詭異之局，這可能是世界經濟從未發生過的現象；在可預見的未來，「高失業率」及「高經濟衝突」的「雙高」困局，亦恐難免。現今，各國高失業率的出現已不可免，畢竟，受重創的服務業、觀光業、航空業等均已陷入重大危機。

此外，上述「高經濟衝突」現象的出現，也是前所未見。現今，就國際政經情勢而言，經濟衝突的範圍愈來愈大：從地緣政經上的衝突、到國際分工及供應鏈上的衝突、再到國內經濟利益再分配上的衝突（如，川普要發每人1000餘美元的支票）、乃至危機下，AI技術加速應用後國內就業機會與國際競爭態勢下的衝突等等，在「新冠病毒」強大的「觸媒」作用下，實已觸動本世紀初葉國際政經情勢轉變的骨牌效應，只有在骨牌紛紛地倒下後，我們方得以一窺21世紀世界「新經濟秩序」的新貌。

由歷史的經驗觀察，「新秩序」的建立常會伴隨著嚴重的軍事衝突。另在調整的時間上，特別是在大國間彼此國力相差不大時，也往往不是短時間能塵埃落定，為此，這新秩序調整所需的時間，當不會短過疫情。

就當前「新能源危機」而言，會在短時間內落幕嗎？俄羅斯說，它已準備上千億美元的外匯存底，足可以打至少半年的油價戰，可見其求戰心切，但它能撐這麼久嗎？沙國、美國又有多大決戰的決心呢？

現美國川普總統有著美國油公司龐大的經濟壓力，且不能讓油公司因週轉不靈而致美國金融體系發生系統性風險，因此無底限QE政策的出台也展現出「美國第一」的決心與魄力；然，俄羅斯也有「退一步即無死所」般，須嚴酷面對自蘇聯解體後可能發生的二次經濟崩潰危機，甚有導致普丁垮台的可能；再者，OPEC+中的老大沙國，也有全力將美國納入OPEC+，集體重定國際石油輸出價、量規則的龐大壓力，而非屈從美國壓力，自絕於OPEC+。

傳統經濟學的「古諾解」中，也從未見，非勢均力敵且非完全同質性產品的三方，其所對應的三條方程式能否聯立求解。為此，這場石油戰，亦恐難在短期間內善了。

(工商時報)