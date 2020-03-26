當前世界最熱門的科技話題之一莫過於5G，而台灣在國家通訊傳播委員會（NCC）完成5G釋照後，也宣告正式邁入5G元年。

5G通訊具有「超高速」、「多連結」和「低延遲」三大特性，這樣的特性讓人首先聯想到的應用是在影音娛樂上，藉由5G可以帶來更高畫質的4K影片及更流暢的串流音樂。與此同時，透過網路向使用者提供內容、服務或應用的OTT（over-the-top）平台勢必也更加如魚得水，透過5G可以向使用者提供更好的體驗。

因此，連傳統的媒體巨擘迪士尼近年都不惜重金大舉投資於串流媒體事業，並在2019年11月12日正式推出自家的串流影音服務「Disney+」，且以低於競爭者Netflix的訂閱價格搶進市場。值得注意的是，自從串流影音服務與OTT平台出現後，訂閱模式成為其主要的收費方式，而在實體商業世界中，也不再只有報章雜誌採取訂閱模式，開始有更多的供應商、品牌商，透過定期配送的訂購方式銷售商品。然而訂閱經濟是否將在商業世界中成為主流，可能還有待觀察與檢驗。

另一個值得關注的潛在趨勢是，過去提供免費網路內容的業者也開始收費了！除了像愛奇藝這樣的內容業者，透過差別訂價方式提供會員免費與付費服務外，蘋果日報針對大家習以為常的免費新聞內容，也已經從2019年9月2日起實施收費制。

以往網路內容供應者主要透過廣告挹注收益，不過，廣告收入亦不無可能受更多自媒體與網紅的崛起而被瓜分，因此，網路內容供應者除了向閱聽者收費外，在5G來臨的時代，亦可思考透過更多科技應用與實體商業連結而獲得分潤。例如，除了可在影音內容中置入行銷外，還能提供即時的購買服務，讓閱聽者在看到偶像使用的物品時，立即可點擊購買。

＠AR、VR觀光導覽增進遊客互動與體驗

5G的問世也將使AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）的應用有更多可想像的空間。事實上，目前除了遊戲領域可應用AR、VR外，也可應用在觀光領域。以世界知名的建築師安東尼．高第為西班牙富商所設計的住家、現已被列入聯合國世界文化遺產的巴特婁之家（Casa Batllo）為例，即在其導覽服務中導入了AR。

遊客花費25歐元（約新台幣875元）購買門票就可以租用導覽手機，該手機除了提供語音導覽外，同時利用AR技術結合3D影像，讓遊客在參觀巴特婁之家過程，掃描各個空間就能呈現當時的擺設乃至於人物，予人置身其境的體驗，亦是應用新科技與遊客互動、增進體驗的成功案例。

外界對於5G的期待並不僅於此，還包括智慧商業、智慧交通、智慧家庭、智慧教育、智慧醫療、智慧城市等領域的應用與實踐。不過，對於5G的商業模式，則仍待各界的探討與摸索；此外，由於5G能實現更大量的數據傳輸，也將使得大數據的蒐集與運算分析日益普及，同時難免也會出現個人隱私的爭議，因此，業者如何在提供消費者精準服務與個資使用上達到平衡，也是值得思考的重要課題。

(工商時報)