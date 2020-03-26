紐約州淪疫情重災區，確診人數暴增。圖／路透

儘管新冠肺炎疫情持續升溫，但美國總統川普24日卻表示，他希望美國民眾在4月12日復活節前重返工作崗位，別讓疫情持續拖累經濟。但全美州長不分黨派抨擊此提議，認為此時拯救性命才是首要任務。

川普周二接受福斯新聞台專訪時表示：「我樂見美國重啟經濟活動，最好是在復活節前。」

川普16日公布為期15天的防疫準則，要求民眾保持社交距離並避免群聚活動，希望減緩肺炎病毒散播速度。該準則31日即將到期，川普表示將於下周重新評估防疫政策。川普重申：「民眾可以重返工作崗位，他們自有判斷力。」

美國新冠肺炎疫情急遽升溫，確診病例至少達5.4萬人、死亡784人，促使各州政府宣布進入緊急狀態並下令暫停非必要商業活動，同時限制民眾外出。

但這些防疫舉措卻導致美國經濟幾近停擺、失業人口攀升，令尋求連任的川普大為緊張，於是呼籲美國企業盡快開門做生意，試圖降低疫情對於經濟的衝擊。

在疫情尚未放緩之際，川普執意加速重啟美國經濟活動，因此惹來各州州長批評。

全美州長協會（NGA）主席、共和黨籍的馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）便對於川普此舉相當困惑。他指出，此訊息「令人不解」，白宮對於疫情掌握與外界截然不同。

至於疫情重災區紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）則指出，川普對於疫情過度樂觀、認為「抗疫與經濟可以並行不悖」，但此想法與現實有不小差距。

郭謨表示：「若你要美國人公眾健康與經濟二擇一，那答案很明顯。沒有人會以犧牲生命換取經濟加速發展。我們的首要任務絕對是拯救生命。」

郭謨24日表示，紐約州確診人數暴增，導致呼吸器等醫療設備供應短缺，呼籲各界在14天內捐贈數千台呼吸器，協助該州因應即將到來的疫情高峰期。

(工商時報)