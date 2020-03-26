印度升高防疫力道，總理莫迪宣布25日起全國封鎖三周，下令非必要政府辦公室及民間企業商家關閉，13億人口禁足在家不得外出，堪稱全球最大規模封鎖行動。但大多數印度人不出門工作就無收入，貧民擔心還沒得新冠肺炎就先餓死。

莫迪24日晚間發表全國電視演說，宣布從25日零時起全國封鎖21天，持續至4月14日。不過仍維持必要性服務，准許民眾外出採購民生物資及醫療用品。

莫迪在演說中強調，要是這21天沒做好封鎖，印度的國家發展恐倒退21年。他還表示此最新鎖國令，比22日頒布的全民宵禁令更重要。

莫迪同時公布，政府將撥款1,500億盧比（20億美元），強化醫療保健基礎設施，包括蓋隔離病房，以及採購呼吸器、病毒檢驗試劑等必要設備。

印度迄至25日的確診人數逼近600大關，雖相較中國、義大利、美國等重災國，疫情還算輕微。但總理莫迪與衛生專家警告，若不採取嚴格防疫措施，這個全球第二大人口國恐面臨感染潮。

何況自新德里、孟買等大城爆發第一波新冠疫情後，明顯有朝鄉鎮擴散趨勢，這讓印度資源貧乏的公共衛生系統面臨崩潰危機。印度每1,000人只有0.5張病床，遠不及中國的4.3張、義大利的3.2張。

印度為防堵疫情，鎖國雖其來有自，但對這個2.9兆美元的經濟體來說，恐怕是難以承受之重。

該國統計研究院經濟分析部主管史瓦米納桑（Madhura Swaminathan）指出：「要求民眾禁足在家雖是必要之舉，但印度大部分人口不出門工作就沒有收入，沒有賦閒在家的本錢。」

據英國廣播公司（BBC）報導，對多數領日薪的印度底層人口來說，莫迪政府的鎖國令實在不是理想選項。印度男子庫瑪（Ramesh Kumar）表示，明知封鎖期間不會有人雇用他，還有染疫風險，仍要碰運氣一試。他有一家五口要養，過幾天可能斷糧。

(工商時報)