美國新冠肺炎確診案例突破五萬人，微軟共同創辦人比爾蓋茲受訪時指出，美國的防疫行動不夠迅速，已經錯失不封城的機會。他建議美國封城六至十周，同時加強新冠肺炎病毒檢測能力。

蓋茲24日在線上節目「TED Connects」中表示：「美國已經錯過不封城來控制疫情的機會。美國的防疫行動不夠迅速，缺乏不透過封城來抗疫的能力。」

蓋茲夫婦設立的比爾及梅琳達‧蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）是全球最大的慈善基金會，每年贊助世衛組織（WHO）大筆資金。

中國大陸在2019年12月即爆發新冠肺炎，蓋茲指出：「到了今年1月，每個人都應該要注意到了。」他建議美國封城六至十周，防止疫情繼續擴大。

美國新冠肺炎確診案例已超過5.15萬人，地方政府建議或下令民眾待在家中，減緩疫情擴大。包括紐約市、華盛頓特區和加州在內的地區，下令暫停非必需性商業活動。 上述防疫措施造成申請失業救濟金人數躥升，讓美國經濟陷入衰退風險，並造成美國股市崩跌；美股甫於一個多月前才創下紀錄高點。

美國總統川普24日表示，他希望企業能在4月12日復工，以降低對經濟的衝擊。但政府官員和衛生專家批評該項決策，並警告貿然讓民眾重返工作崗位可能癱瘓美國醫療保健系統，並造成更多死亡案例。 蓋茲承認在家防疫對經濟是一場「災難」，但眼下沒有妥協餘地。

蓋茲表示：「很難去對大眾說，『繼續上餐廳、購買新房屋，不要理會街角成堆的屍體。希望民眾繼續消費，是因為有些政客認為經濟成長最重要。』」

紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）的看法與蓋茲相呼應，他表示：「沒有美國人會說要以人命為代價來加速經濟成長。」

根據美國約翰霍普金斯大學數據，截至24日下午，美國新冠肺炎確診人數已達5.3萬人，死亡人數超過700人。

(工商時報)