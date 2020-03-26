新冠肺炎疫情蔓延引爆全球股市崩跌，歐洲股災災情慘重，不過以在亂世中獲利出名的全球最大對沖基金橋水投資（Bridgewater），這次鎖定歐股放空又告大捷，據估帳面獲利至少40億歐元，但橋水上周開始已全面減碼空頭部位。

根據數據分析業者Breakout Point的報告，資產規模達1,600億美元的美國對沖基金橋水投資揭露，在截至3月20日止的當周，歐股所有放空部位中有70多筆呈現減碼，減碼的空頭部位標的包括金融機構BBVA、西班牙桑坦德銀行、英國耆衛保險、旅遊科技業者Amadeus IT以及營建公司CRH。

Breakout Point表示，在未減碼空頭部位的一周前，橋水總共持有逾140億歐元的歐股淨空頭部位，總共放空43家歐洲企業，放空筆數超過100筆，放空標的包括法國巴黎銀行、法國興業銀行、德國西門子、安盛與安聯等保險巨擘。

放空部位以法國與德國企業居前兩大，其中放空法國企業的筆數達16筆，放空部位達48億歐元，放空德國企業達12筆，放空部位約44億歐元，尼德蘭企業放空筆數5筆，總金額28億歐元，西班牙同樣為5筆，放空部位13億歐元。

Breakout Point於3月20日發布的研究報告指出，橋水幾乎全面減碼手中歐股空頭部位，根據這些歐股標的近來的跌勢估算，橋水在未減碼空頭部位前帳面獲利超過40億歐元。

儘管放空歐股操作大賺，但橋水今年來操作績效卻始終低迷。橋水創辦人暨共同董事長戴利歐（Ray Dalio）上周在給投資人的報告中坦言，橋水旗下每檔基金今年迄3月16日止的報酬率都是負數，8檔基金中有6檔跌幅達到兩位數，其中Pure Alpha重挫21％。

此外，索羅斯基金管理公司的英國對沖基金也同樣大幅減碼英股的空頭部位，Breakout Point估算，索羅斯英國對沖基金自2月24日以來英股空頭部位減碼逾75％。

(工商時報)