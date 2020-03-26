受到新冠肺炎疫情的影響，市場對於黃金的避險需求升高，加上瑞士三大黃金精煉廠23日宣布配合政府防疫而停產一周，進而擾亂黃金供應，兩大因素使得金條與金幣出現短缺。

美國聯準會祭出無限量化寬鬆（QE）措施穩定市場，以及瑞士傳出黃金精煉廠關閉消息，激勵紐約黃金4月期貨價24日大漲93.2美元或6％，每盎司報1,660.8美元，創下1984年11月有史以來最大單日金額增幅，以及2009年3月以來最大單日漲幅。25日盤中則拉回下跌逾1％。

瑞士是全球貴金屬生產重鎮，該國三大黃金精煉廠Valcambi、PAMP與Argor-Heraeus每年精煉黃金產量高達1,500公噸，約占全球供應的三分之一。

這三大精煉廠皆位於瑞士南部的提契諾州（Ticino），地理位置鄰近歐洲疫情重災區義大利邊界，因此遭當地政府下令必須暫時關廠至3月29日。

Valcambi與PAMP周一宣布，他們將暫停生產直到3月29日為止。Argor-Heraeus則預計停產至4月5日止。

過去兩周以來，美國與歐洲投資人瘋狂買進金條、銀條與金幣等商品，試圖在疫情肆虐、美股崩跌的時刻保住資產價值。但在瑞士三大黃金精煉廠因疫情暫時停產後，供不應求的情況恐怕只會加劇。

事實上，貴金屬零售商先前便曾回報，黃金供應出現短缺或是出貨延遲15天以上的狀況。

德國貴金屬零售業者德固賽（Degussa）執行長卡拉爾（Markus Krall）表示，他們在金條與金幣供應方面難以滿足消費者龐大需求。最近每日需求量約是平日5倍左右。

英國貴金屬交易商BullionByPost創辦人哈立戴-史坦（Rob Halliday-Stein）指出，消費者搶購實體黃金的狀況「前所未見」。他甚至將黃金比喻為近來熱銷的衛生紙，因為一到貨馬上就會被搶光。

(工商時報)