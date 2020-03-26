鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，日本首相安倍晉三與國際奧委會（IOC）24日決定將2020年東京奧運延期一年，包括可口可樂在內的主要贊助商表示支持奧委會的決定，但賽事延期將衝擊Comcast等媒體巨擘的廣告和行銷計畫。

2020年東奧因為新冠肺炎延至2021年，這是現代奧運124年歷史以來首見。雖然東奧延期一年，但2020東奧（Tokyo 2020）的名稱仍保持不變。

東奧延期的消息出爐後，可口可樂、寶僑、英特爾、Airbnb和三星電子五家主要贊助商，重申繼續贊助奧運。

可口可樂發言人表示：「可口可樂身為奧運的長期贊助商，我們依然承諾與國際奧委會和東京奧運組織委員會（TOCOG）合作，創造成功和安全的比賽。」

三星透過聲明稿表示，「公司承諾繼續與奧委會和日本合作，確保舉辦一場安全又難忘的奧運會。」

根據研究機構Global Data數據，可口可樂、寶僑和英特爾等14家跨國企業，在2020年斥資5億美元，並簽下為期多年金額將近40億美元的合約，成為奧運主要贊助商。

然而東奧延期將影響Comcast和Discovery等媒體業者的業務規劃和行銷活動。握有奧運美國市場轉播權的Comcast旗下NBC環球（NBCUniversal）表示，公司已賣出將近13億美元的2020東奧廣告。

一名廣告客戶表示，NBC環球很有可能得和廣告商重新商討協議。「NBC環球不能假設所有2020東奧的廣告承諾也會一併順延至2021年。」

NBC環球表示能理解奧運會延期的決定；該公司斥資約10億美元取得東奧轉播權。

Comcast遭受的衝擊不止有NBC環球，旗下線上影片串流服務Peacock原本計劃搭上東奧順風車，7月在美國全面上線，目前Peacock僅向Comcast的有線電視訂戶提供服務。

(工商時報)