多家信評機構正針對公司債與各國公債發起一波調降信評浪潮，因為新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，所以紛紛重新評估發債者償還債務的能力。

標普（S&P）和穆迪（Moody's）已摘除部份債券的AAA頂級信評，或把投資級信評調降至垃圾級。

標普認為全球已陷衰退。穆迪指許多產業、地區與市場出現嚴重而大規模的信用衝擊。惠譽（Fitch）則為所有重要經濟體成長受疫情影響而突然同時中斷做準備。

信評機構不斷調降公司債與公債的信評可能令債市更波動，這造成的傷害會遠超過降評本身的影響。為阻止債市負能量擴大，聯準會（Fed）周一推無限額購買資產措施，包括購買信評等級高的公司債。

目前沒人知道Fed穩定市場行動是否能止住信評機構進一步降評的浪潮。

目前面臨評降壓力的公司債，集中在從事購物中心、飯店、航空等產業，和財務風險高的發債企業與地方政府。

雖然AAA級信評公司債被視為跟美國公債一樣屬於近乎無風險的債券，但疫情衝擊令部份發債公司失去AAA級信評。

美國許多地區為防疫而下令購物中心關閉，這對業者打擊極大，標普因此不斷調降60家跟購物中心相關的債券信評，像Destiny信評已從AAA級調降至A級。

標普還以疫情關係，把包括捷藍（JetBlue）、西南（Southwest）和精神（Spirit）等多家航空公司在內逾100家企業的信評給調降。

其實就算沒疫情衝擊，不少被降評企業的財務與經營早已出問題。像主打共享辦公室的新創公司WeWork，去年因種種問題而無法上市，其信評周一被標普調降至垃圾級。

惠譽上周五表示，會對所有被其評級的擔保貸款憑證（CLO）做壓力測試，警告可能把部份CLO展望列為負面。

(工商時報)