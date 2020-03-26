由於全球爆發新冠肺炎疫情，導致車市需求趨緩及零組件供給短缺，豐田（Toyota Motor）與馬自達（Mazda Motor）相繼宣布即將暫停日本國內廠房產線。

豐田周一宣布，五座國內廠房的7條生產線預計自4月3日起停止運作數日。其中愛知縣的堤工廠將停產3天，田原工廠則停產6到8天。

馬自達周二表示，將暫停日本與海外共計4座廠房運作，全球產量減少約6萬輛，因應全球疫情使需求趨緩情況。

馬自達規劃自本周六（3月28日）到4月30日這段期間，廠房將有13日停工。此外，廣島與山口縣的兩座廠房夜班停工8天。

新冠肺炎疫情擴散，重創汽車供應鏈與市場需求，包括美、歐在內，許多國家的車廠產線也都已停擺，避免員工往返工廠增加感染的風險。

馬自達日本廠房2019年共生產101萬輛車，超過八成出口外銷，但美國等海外市場許多經銷商因疫情皆處於歇業狀態，勢必打擊業績。該車廠並公布，墨西哥廠房自周三起停產10天，泰國生產據點也自下周一開始關閉10天。

馬自達發表聲明指出，「由於目前零件採購困難、海外市場銷售銳減以及市場前景不明，因此決定就全球產能進行調整。」

印度地方政府近日擴大封鎖措施，企業幾乎停擺，豐田、本田（Honda）、鈴木汽車（Suzuki Motor）和日產（Nissan）周一也都表示在疫情影響下，印度廠房將暫停關閉。

(工商時報)