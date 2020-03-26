美國農業部（USDA）和美國貿易代表署（USTR）在美東時間3月24日發表聯合聲明指出，自2月14日中美兩國第一階段協議生效後，中美兩國在農業相關條款已取得進展。

該聲明稱，中國近期不但對採購項目展開排除關稅工作，中方也擴大美國牛肉、豬肉等家禽類產品的進口清單，有望讓美國農產品提高在中國市場的占有率。

據USTR在其官網上公布的聲明內容顯示，自中美第一階段貿易協議生效後，中國近期已陸續對農產品採購項目展開排除關稅的工作，包括美國食品和農產品均通過關稅豁免申請。

兩國在第一階段協議中達成共識，若美國特定地區發現高致病性的禽流感，中國必須允許美國未受影響的地區繼續向中國出口相關家禽產品，這項措施將有助於協助美國農民在中國家禽市場上獲得更多機會，預計美國家禽出口每年有望超過10億美元。

此外，美國牛肉、豬肉幾乎所有種類的產品將進入中國市場，中國近期擴大了美國牛肉和豬肉產品的進口清單，有望增加美國牛肉、豬肉在中國市場的占有率。

對此，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，這些措施顯示，中國正在朝著落實第一階段貿易協議的方向前進，美國將繼續與中國合作，希望雙方在進行貿易談判時看到進一步的改善與進展。

美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）表示，中美在執行第一階段協議時，兩國每天都在展開合作，美方意識到中國為遵守協議中的承諾所做的努力，希望雙方在執行貿易協議上繼續共同努力。

值得注意的是，據中國海關25日公布的數據，中國今年前兩個月自美國進口大豆610萬噸，較2019年同期暴增4.85倍。2020年前兩個月，中國自巴西進口510萬噸，較2019年同期的690萬噸下降26％；自阿根廷進口180萬噸，與2019年同期基本持平。

另一方面，美國仍持續對中國商品進行「雙反」調查。美國國際貿易委員會（ITC）在美東時間3月24日表示，美國認定從中國進口的木製櫥櫃和浴室櫃的傾銷和補貼損害了美國生產商，美方將在5年內對相關產品收高額關稅。

美國商務部決定對上述商品實施最高達262.2％的反傾銷稅和最高達293.5％的反補貼稅。美國2018年從中國進口44億美元的木製櫥櫃、浴室櫃及相關組件。

(工商時報)