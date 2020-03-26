英國金融時報引述消息人士透露，為應對疫情造成的經濟衝擊，中國人民銀行正討論於未來幾日內，宣布調降銀行存款基準利率。此舉不僅可幫助刺激景氣復甦，亦可保障銀行保持較高利潤。人行若宣布下調，將成為2015年來首次降息。

報導稱，自疫情1月份在中國爆發以來，已讓中國經濟增長陷入停滯。和美國和歐洲央行近期大力加碼寬鬆貨幣政策、調動巨額資金抗擊衰退的力度相比，人行應對本次危機的反應相對溫和。

報導引述兩位消息人士透露，人行在未來幾天可能宣布下調存款利率。報導稱，降低存款利率，將擴大銀行存款利率與貸款利率之間的利差，從而為銀行提供更大喘息空間。尤其近期中國金融機構早已被要求為陷入困境的企業提供貸款、降低貸款利率，提高對危機期間壞帳升高的容忍度等，若能調降存款利率，亦可降低銀行盈力能力受損的程度。

人行副行長劉國強2月底接受人行旗下金融時報專訪時，就曾透露降息也在選項之中。他稱，存款基準利率是大陸利率體系的「壓艙石」，人行將綜合考慮經濟增長、物價水準等基本面情況，適時適度進行調整。

人行上一次下調活期存款利率是在2012年，上一次下調定期存款基準利率是在2015年。人行近年來一直在推動利率改革，嘗試不再設定貸款和存款利率。但銀行仍使用人行設定的存款利率作為基準。

報導引述接近人行的消息人士表示，下調存款基準利率的主要目的是提振銀行業，而非刺激消費。主要在於「保護銀行」，也就是鼓勵銀行放貸的同時，又不擠壓到銀行的利潤。國際信評機構標普金融機構評級高級主管Harry Hu也認為，人行下調存款基準利率的可能性很大，「他們需要銀行繼續盈利」。

上述知情人士補充稱，這項措施可能會與進一步降低中期借貸便利（MLF）利率相結合，進而引導每月20日公布的貸款市場報價利率（LPR）同步下調。如此達到降低企業實際融資成本，支持實體經濟儘速復甦之效。

(工商時報)