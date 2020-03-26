新冠肺炎疫情打擊大陸車市消費表現，在大陸中央表態支持汽車產業後，近期包括佛山、長沙、株州、湘潭、廣州、珠海、浙江省相繼跟進，推出汽車促銷政策，而補貼被視為拉動買氣最有效的方式，像廣州就喊出每輛車最高可補貼人民幣（下同）1萬元。

疫情對大陸車市的打擊有多大？中汽協近日表示，2020年1～2月大陸汽車銷量年減42％，僅2月衰退估計就達80％。

在大陸政府要求下，24日傳出北京正研究刺激汽車消費措施，將儘快推出高排放老舊汽車淘汰更新政策及購車補貼獎勵及期限。汽車消費是北京商品消費占比最大的品類，2019年占社會零售總額13.8％。

同日，浙江省政府也端出政策牛肉，除了鼓勵省會杭州有序放寬汽車限購措施，並制定汽車以舊換新和下鄉惠農政策，挖掘農村的汽車消費潛力。

稍早前，已有部分大陸城市率先推出汽車促銷政策，廣東佛山1月底開第一槍，之後長沙、廣州、珠海相繼跟進。報導指出，目前確定推出汽車消費政策的已有7省市。

各地相關政策中，撒錢補貼購車成為熱門方式。譬如佛山的購車補貼最多每輛5千元；長沙、株洲、湘潭三地也對符合條件的車型做出每輛最多3千元的補貼；廣州則最大方，對個人消費者購買新能源汽車給予每輛1萬元的綜合性補貼。

(工商時報)