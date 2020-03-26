大陸湖北省自25日起開放對外交通，武漢市4月8日解除封城。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中25日強調，未來武漢解封，台商返台仍以包機為主，並研議定點、定時航班。
行政院副院長陳其邁24日召開跨部會議定調，台商返台仍以包機為主，持續和大陸交涉。行政院發言人Kolas Yotaka昨天也說，不會取消武漢台商、國人註記。
陳其邁日前在行政院召開跨部會會議，討論第三波包機返台事宜，獲致上述結論。有關第三波包機，兩岸持續協商中。
陳時中昨天強調，武漢解封後，台商返台仍以包機為主，並研議定點、定時航班，這涉及陸委會、海基會、海協會協商。若台商抵台，也須送往集中檢疫所，不能返家做居家檢疫，這是為了風險管控，而非處罰。
對於不取消武漢台商註記， 陳時中解釋，先前由於武漢封城，人員無法出來，指揮中心推定當地疫情具有高風險，評估必須強化管理，註記這些人的身份，不希望他們以散客方式回台，就目前觀察，即使武漢解封，當地還是維持高度管制，台灣還需要觀察一陣子，才能了解當地風險高低。
Kolas則指出，日前行政院開會決議，武漢台人返台方式不變，因大陸疫情資訊不公開透明，在無法確認大陸疫情下，為保護所有台灣人健康，不會取消武漢台人身分註記，仍須搭乘包機。
(工商時報)
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