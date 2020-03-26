市場研究機構App Annie近日發布「2020年度全球發行商52強」（截至2019年底）榜單，全球遊戲業龍頭騰訊連續第四年奪魁。此外，騰訊Switch遊戲「彩虹墜入」（Iris.Fall）日前通過審批，獲得陸製遊戲版號。受到港股大盤帶動與上述消息激勵，騰訊港股25日盤中大漲4.49％。

界面新聞報導，App Annie於24日發布，2019年蘋果App Store與Google Play商店收入最高的52家發行商，全球遊戲業二哥網易緊追騰訊，蟬聯榜單第二名。

恆生指數25日收漲3.81％，帶動騰訊港股25日收報380港元，大漲4.05％，一年來累計上漲8.1％。截至台北時間晚間6時47分，網易美股25日盤前報327.02美元，上漲0.99％。

App Annie指出，以單一地區計算，美國上榜的發行商數量最多，高達17家。在上榜的11家中國發行商中，有九家為遊戲發行商。其中，莉莉絲遊戲、三七互娛、龍創悅動及友塔遊戲是自2017年以來首次上榜。百度排名大幅上升，最新排名為全球第18名，主因是旗下影音平台愛奇藝的營收貢獻。

遊戲發行商在榜單中穩居主導地位。在2019年全球應用商店支出中，遊戲應用支出占72％。在全球前十大發行商中，除第十名的美國互聯網公司IAC集團以外，所有公司旗下都有熱門遊戲支撐行動業務營收。

值得注意的是，大陸短影音軟體抖音的母公司「字節跳動」缺席榜單，是礙於App Annie的評選方式，不包括透過應用內廣告或應用商店通路以外的訂閱所獲得的收入。因此，對於騰訊等「遊戲公司」而言，更容易取得佳績。

Sensor Tower於25日公布2020年2月全球前十大熱門手遊，騰訊旗下「PUBG MOBILE」及「和平精英」在全球賺逾1.91億美元，年增五倍，位居全球手遊暢銷榜冠軍。其中，來自中國市場的收入占71％，美國市場占7.3％。

中國證券報報導，原中國國家新聞出版廣電總局官網24日晚間顯示，共有53款遊戲獲得3月第二批陸製遊戲版號。在此次版號中首度出現陸製Switch遊戲，分別是騰訊的彩虹墜入，以及廈門遊力公司的「霓虹深淵」。

(工商時報)