市場調研機構IDC在25日發布最新報告指出，新冠肺炎疫情嚴重影響大陸平板電腦市場，商用市場出貨基本停滯，消費市場雖因線上辦公及教學需求大增，但相關管道備貨不足，各品牌商品處於缺貨狀態。IDC據此判斷2020年第一季出貨量將年減30.1％，不過到第二季下降幅度將放緩至年減14.1％。

根據IDC報告數據顯示，2019年第四季商用與消費市場銷量分別為120萬台、461萬台，分別年減20.8％及年增1.7％。報告指出，受突如其來的疫情影響，2020年第一季商用和消費市場銷量分別萎縮至82萬台、289萬台，分別年減31.7％和年減29.7％。

此外更指出，2020年第二季開始，商用和消費市場將逐漸回暖，消費市場有望在第三季回復正增長，預估全季銷量將年增15％，第四季加速至年增41.2％。

在商用市場方面，則需等到第四季才回復正增長，預估將年成長1.2％。IDC上月報告預估2020全年平板電腦市場將年減逾9％。

報告中表示，在消費市場方面，雖然目前因新冠肺炎疫情關係，大眾在家辦公和學生在線上課，導致對平板電腦的需求大增，但是管道對此預判不夠導致備貨不足，工人持續缺乏導致上游零配件供應不足及代工廠復工緩慢，使得平板電腦出貨量不能滿足市場突增的需求，市場上各品牌平板電腦一直處於缺貨狀態。

IDC中國高級分析師郭天翔認為，短期看供貨不足問題依然會持續一段時間，隨著疫情的逐漸緩和，各地陸續開始復工復學，市場上對於平板電腦的新增需求同樣將會放緩。但郭天翔也認為，放眼未來，此次疫情的影響將會使平板電腦在教育、未來工作、醫療、娛樂和在線直播銷售等方面獲得新的商機。

例如企業將會更加重視「未來工作」建設，加快加強平板電腦等終端設備換新。此次疫情導致很多企業只能安排員工在家辦公維持日常運行，但軟、硬體皆不敷使用，因此預計未來企業將會利用更多終端和技術進行數位化轉型，以實現隨時隨地辦公。

而在醫療方面，報告認為各醫療院所將防範未然，進入新一輪的新建、改建和醫療訊息化進程，直接帶動醫療行業對平板電腦等的需求。

(工商時報)