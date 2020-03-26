知名手機聲學方案供應商瑞聲科技25日公布財務，2019全年淨利大跌逾40％，預計因當前疫情影響消費者對手機的需求，公司2020年Q1的收入、淨利與毛利將有負面衝擊。

瑞聲科技25日中午發布2019年Q4以及全年財報，2019全年收入達到人民幣（下同）178.84億元，年減1.4％。淨利為22.22億元，年減41.5％。毛利率28.6％，較2018年減少8.6個百分點。

同時，瑞聲宣布，末期不發放股息，故2019年公司全年發放股息僅0.4港元，年減72％。

瑞聲科技董事總經理莫祖權指出，不發股息是衡量金流、未來發展機會和外部環境不確定等因素後的決定，要最大限度提升流動性。當前疫情恐衝擊手機的需求，預計也會影響公司第一季業績。

財報公布後，25日瑞聲科技股價迅速滑落，從早盤高漲8％的位置，午後一度轉跌3％，不過瑞聲科技股價隨後站穩腳步，收盤前股價逐步上升，終收漲4.28％報40.2港元。

瑞聲科技表示，在大陸疫情爆發後已有成立應對小組，第一季僅有個別訂單延後未見取消，2、3月復工進度良好。

不過莫祖權指出，第一季與第二季訂單影響不大，但考慮當前疫情擴散至全球，導致消費者需求下降等情況，第三季的訂單表現才是關鍵點。

對於2019年的淨利大幅下滑，瑞聲科技指出，主要是因為毛利潤下降和研發成本上升影響，這些影響較集中在上半年，下半年毛利率有所改善，且在疫情下公司在開支上會採取謹慎態度。

在人事方面，瑞聲科技宣布，董事會主席許文輝將在2020年5月15日股東周年大會之後退任，由獨立非執行董事張宏江接任董事會主席。

(工商時報)