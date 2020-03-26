大陸新冠肺炎疫情出現和緩跡象，全球PC大廠聯想集團25日指出，聯想（武漢）產業基地的人員與產能將在3月底恢復至60％左右，計畫於4月中旬全面恢復生產。受到港股大盤上漲與上述消息影響，在港股上市的聯想控股、聯想集團25日盤中分別大漲6.88％、6.72％。

聯想控股25日收報10.22港元，漲6.45％，但一年來累計重挫51.1％。聯想集團收報3.94港元，漲5.91％，一年來累計大跌44.1％。

每日經濟新聞報導，聯想（武漢）產業基地在春節前就備好防疫物資，同時也儲備約為生產高峰時期半個月的生產物資。聯想集團強調，上游晶片及螢幕供應商，如天馬、華星光電、長江存儲等也都在武漢投資設廠或擴建。因供應鏈上下游企業在武漢協同發展、同步恢復，疫情未對武漢產業基地的生產所需物資造成明顯影響。

武漢市為此次疫情重災區。聯想集團武漢廠自2013年底建成投產，集研發、製造與銷售於一體，占地12萬平方公尺，建築面積超過20萬平方公尺。是目前聯想在全球最大、最先進的自有廠，生產產品涵蓋聯想手機及平板電腦全系列商品。

2014年10月底，聯想集團完成收購摩托羅拉（Motorola）行動業務。2015年2月，摩托羅拉項目正式進駐武漢，6月藉由聯想（武漢）產業基地順利實現量產。

在海外工廠方面。聯想集團表示，正關注全球疫情擴散所帶來的影響，已啟動相關應急預案進行監控。截至25日，印度工廠依據印度政府3月24日的最新要求，停工延長至4月15日（此前印度工廠於3月23日接到暫時停工至3月31日的要求），聯想其餘海外工廠尚未有顯著的影響。目前疫情對於全球供應鏈影響尚不明顯。

(工商時報)