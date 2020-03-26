全球市場激烈震盪，消情人士指出，掌管總規模9,410億美元中國主權基金的中投公司，3月10日開始削減其風險平價（Risk Parity）投資組合持倉，近幾天已完成削減約50％的目標，以減少因疫情造成的損失。

中投公司於2011年模仿全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）的全天候（All Weather）風險平價基金成立風險配置自營組合（Risk Allocation Portfolio），主要透過投資多種資產類別來獲取廣泛的市場收益，進而最大限度的提高經風險調整後的收益。

2018年開始，中投公司不斷加強包含對沖基金在內的直接投資及另類投資，比重約45％，以避免曝險於市場的動盪，但2020年在疫情嚴重影響下，股票、債券、外匯、石油等商品都激烈震盪，上述目標難以實現。

近期，連橋水的全天候基金也難逃損失，根據相關數據，橋水採用風險平價策略的全天候基金跌約9％至14％，純阿爾法策略基金（Pure Alpha）跌約7％至21％。

不過陷入困境的對沖基金不只橋水，第一財經報導，有海外對沖基金母基金人士表示，近期整體低槓桿比的策略才較為安全，儘管美國聯準會（FED）釋放了大量流動性，但由於波動率飆升，回購市場仍然較為緊張，銀行、大型交易商融出資金的意願下降，這會加劇大型基金被券商追繳保證金的壓力。

該人士表示，若此時出現大量客戶贖回，壓力可能將進一步攀升。因此各界認為，在當前的形勢下，需要各國央行、政府聯合協調，才能有效降低市場恐慌。

(工商時報)