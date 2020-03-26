3月以來受到歐美疫情影響，全球股市出現洩洪式下跌。美國聯準會（Fed）緊急推出多項政策救市，企業和市場流動性有望舒緩。後續觀察重點在於疫情和其對全球經濟影響。

3月15日美國聯準會緊急降息100個基點，把利率水準降至0％～0.25％，正式重啟零利率。這是3月以來聯準會第二次緊急大幅降息，此前只有2001年科網股泡沫破滅、911事件和2008年金融危機時期曾緊急大幅降息。此外量化寬鬆正式重啟，聯準會宣布將購買5千億美元國債，及2千億美元資產支持證券，正式重啟量化寬鬆貨幣政策。事實上，美國聯準會自2019年末就開始頻繁動用回購工具擴表，其總資產規模在2019年末已開始上升，但購買資產的影響遠大於回購。

聯準會在17日宣布啟動「商業票據市場融資機制」（CPFF），為企業提供「無抵押品」短期流動性。CPFF將透過「特殊目的機構」（SPV）向美國商業票據發行者提供流動性支持，SPV將直接從符合條件的企業，購買信用評級為A1／P1無擔保和資產支援商業票據。除非延期，這項機制將於2021年3月17日終止。

另外國際貨幣基金（IMF）表示將提供1兆美元貸款額度，幫助各成員國對抗疫情。24日美國聯準會直接向信用市場投放流動性，宣布為確保市場運行和貨幣政策傳導，將不限量按需買入美債和MBS（不動產貸款抵押證券），並將MBS範圍擴大至機構商業資產抵押債券（Commercial MBS）。同時聯準會公開市場委員會還將繼續提供大規模的隔夜和定期回購協議操作。

此次Fed推出三個新工具。一是，一級市場信貸安排（PMCCF），設立SPV向投資級公司發放貸款（提供為期四年的過渡融資，借款人可選擇前六個月推遲支付利息和本金）。

新工具二，是二級市場信貸安排（SMCCF），設立SPV在二級市場上直接購買投資級美國公司債及ETF。新工具三，為定期資產支援證券貸款工具（TALF），設立SPV向AAA級ABS的發行商提供支援，ABS標的資產包括學生貸款、汽車貸款、信用卡貸款、小企業管理局擔保貸款及某些其他資產。從Fed救市手段觀察，美股恐慌式下跌已結束。

從中國疫情概況觀察，中國疫情已經明顯下降，復工率已回復到90％～95％。從封城日起算到疫情高峰後開始下降約要三周。歐美因較無戴口罩習慣，到高峰時間可能會較長，估計四～六周。從13日美國總統川普宣布美國進入國家緊急狀態的時間起算，4月中旬～5月初應該有機會看到確診人數從高峰開始下降。中國1～2月受疫情影響，第一季經濟數據或企業財報普遍有下修壓力，歐美疫情則會影響第二季市場需求，因此全球經濟在上半年相對有壓。

中國政府已計畫推出新老基建支撐經濟，放寬汽車牌照限購、舊換新等措施。企業貸款利率LPR也有40～50個基點下修空間。而歐美政府預計將推出財政政策刺激或幫助企業和民間共度難關。因此2020年下半年經濟有望優於上半年，逐季好轉。中長線來看，陸股不論是受疫情影響利好還是利空的類股都將回歸常態，長期表現仍以該類股自身產業周期決定。

(工商時報)