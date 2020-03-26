中央銀行25日公布，2月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額各來到7.456兆元及2.128兆元，續雙創歷史新高；年增率6.45％及14.14％則分創115個月及110個月以來最高紀錄。央行解釋，新冠肺炎疫情肆虐，但房市仍延續溫和向上走勢。

央行統計，2月房貸餘額連續37個月創新高，年增金額達4,519.12億元；年增率6.45％，較1月底增加0.3個百分點。

央行官員表示，主要是農曆年後新完工交屋潮的效應，雖然1月因季節因素小幅下滑0.09個百分點，但從去年12月以來已連續三個月均在6％的高水準，買氣尚未因肺炎疫情衝擊，後續是否有影響，需觀察接下來3、4月的變化。

央行官員指出，房市在2016年落底後，2017年趨於回穩，2018年持續溫和復甦，2019年甚至因台商回流刺激商用不動產熱絡效應，也帶動住宅市場跟進。

觀察目前房市仍是自住需求為主力的結構，根據聯徵中心統計，自住購屋人占比約近九成，預料後續不論疫情的影響如何，上下波動的幅度應該有限。

2月土建融年增率續向上，已連續九個月達到二位數，餘額年增2,636.07億元，年增率轉正已連續38個月，延續去年以來年增率逐月擴大趨勢不變。

銀行房貸主管強調，雖然疫情可能引發市場觀望，但目前自住需求為主力，建商對後市並未看壞，且因應第一波329房市檔期，建商因應推案及銷售週轉金需求，年增率仍續衝高。

市場利率長期以來位在低檔，不論房貸或土建融的利息負擔相對輕，也是支撐市場的一大力量。銀行房貸主管認為，由於各主要房貸銀行，近年來積極搶攻優質戶，房貸利率僅1.5～1.6％左右，且全球原本就偏寬鬆，爆發新冠肺炎疫情之後，為緩和對經濟的衝擊，主要央行進一步寬鬆，短期利率反彈風險非常低，有助刺激進場交易意願。

有關台商回流帶動的商用不動產熱絡，銀行主管強調，目前看來有點退燒，對刺激整體房市的效益已漸淡化，目前市場關注焦點仍是疫情發展。

(工商時報)