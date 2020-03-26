新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，主要央行紛紛降息救市，中央銀行19日也調降1碼（0.25個百分點），後續房貸利率預料將全面低於1.5％，成為刺激自住購屋需求進場的動力，進而支撐房市買氣。

美國聯準會（Fed）3月一舉降息6碼至趨近於零，主要國家央行紛紛跟進，除非全球疫情受控，否則短期利率風險可說是零。

銀行房貸主管表示，利率長期以來低無可低，尤其主要房貸銀行為搶優質戶，優惠利率殺到見骨，但儘管如此，許多購屋人還是不買帳，使得復甦仍延續緩慢步調，「關鍵原因在於房價降不下來」。

在央行祭出三波打炒房及政府提高持有稅後，投資客幾乎退場，房價才轉趨穩定，自住需求也漸漸回籠，只是房市雖回歸正常化，高房價卻已經是「回不去了」。

觀察央行打炒房政策下，精華區受到的影響很有限，供給量龐大的市郊區，房價最多僅下修二、三成，但之前卻大漲二、三倍。

銀行房貸主管認為，回跌與漲幅根本不成比例，而且現在年輕人的薪資偏低，「一年的收入不吃不喝，還是買不起一坪」。也就是說，即使後續央行再降息，房貸利率跟著跌破1％，對刺激房市買氣還是有限，「關鍵不在利率，而是房價」。

銀行房貸主管強調，低利率結構只能支撐房市維持溫和向上，過去爆發式成長不再，進一步降息僅有助已辦理房貸民眾減少一點利息負擔，對整體買氣增長可能有限。

(工商時報)