針對新冠肺炎疫情金援救災，八大行庫一馬當先。根據財政部對八大行庫受理紓困的最新統計，合計從一個多月前行庫推的自辦專案，到一周前經濟部、交通部等部會所推出的專案，已有逾2千件、總金額已逼近400億元的紓困申請。

其中以中小企業公司本身提出的申請，在金額上的占比接近九成，件數則占比約八成。至於個人身分提出的申請，由於絕大部分與房貸本息展延半年有關，初估每件房貸紓困規模大約1,141萬元。

其中，經濟部、交通部一星期前發文給行庫的最新版紓困方案，截至25日止，就有512戶提出申請，申請金額達98.2億元，平均申請金額1,917萬元，預計本周將破百億元。

行庫主管指出，經濟部、交通部兩大部會的紓困專案，以新增借款相關申請最多，而行庫的自辦專案則以舊貸的展延為主，倘若要新增紓困授信，各家行庫推出專案以每戶最高100萬元最多。

各大行庫從2月上旬相繼推出自辦專案，一個月來不論申請人數及件數都十分可觀，包括舊貸展延和新貸共計受理了1,160件，申請紓困金額246.6億元；目前已核准767件，核准金額為68.5億元，每件紓困案平均核准金額約893萬元。

個人申請方面，八大行庫目前收到423件、總金額45.4億元的申請，已准227件、核准金額25.9億元，在以房貸本金利息展延最多，平均每件核准金額為1,141萬元。

(工商時報)