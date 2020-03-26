新冠肺炎疫情衝擊全球投資市場，也讓許多民眾資產嚴重縮水，AIA友邦人壽總經理侯文成提醒民眾，這場疫情反而是讓許多人重新檢視自己風險承受度的好時機，尤其面對全球同步邁入低利率環境下，及早透過保險守住財富和傳承財富，才是王道。

受到新冠肺炎疫情的衝擊，造成全球投資市場震盪，民眾（尤其是中高資產族群）手中原本握有的股票、債券、基金、甚至黃金等投資組合也跟著「中疫」，損失慘重。

隨著疫情發展未明，愈來愈多「現金為王」的呼籲出籠，對此，侯文成認為，這次疫情讓許多人面對資產損失措手不及，低利率下抱有大量現金的效益有待考驗，而重新檢視各類投資商品，才驚覺「保險」商品反而是很好的「守富」工具，受到疫情影響程度相對低。

侯文成表示，這波疫情造成各類資產嚴重縮水，很多民眾才發現自己根本無法承受市場如此高度的波動，此時趁機檢視本身對風險的承受度也非壞事，讓自己清楚知道在黑天鵝可能頻傳的市場中，自己究竟可承擔多少風險，有什麼資產與財富會受風險影響、該如何保全。

他以雙薪家庭夫妻兩人年收入各50萬元為例，如果可先做好500萬元身故保險金的壽險規劃，期間透過保單內含的「分期定期保險金」給付功能，將身故保險金設定為分期定期10年或20年給付，可在身故後將500萬元身故保險金逐年給付，至少就可做好部分的資產保全，同時也讓自己想照顧的人擁有每年可以規劃和運用的資金，且這部分是不會受到投資市場波動而變動。

對高資產族群來說，保險商品因具有資產隔離和保護、財富傳承、資產配置等作用，更是在財富傳承中的必備工具選項。以「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」為例，就很適合讓高資產族群利用該商品所具的保障槓桿，創造倍數效益的身故保險金，達到創富與傳富目的。

隨全球持續降息，市場預估低利率將成為常態，侯文成強調，在降息趨勢下，愈晚買保險的成本只會更高，因此「及早投保」更是保住長期資產的最佳管道。在面對風險之前人人平等的現實環境下，學習透過真正能保全資產的保險商品守住財富，是現下對抗投資市場波動的當務之急。

(工商時報)