全球暖化日趨嚴重，玉山金控連續兩年響應由荒野保護協會與世界自然基金會（WWF）合作發起的「地球一小時（Earth Hour）」全球最大規模的環保倡議行動，擔任主力協辦企業，邀請員工、供應商及民眾於3月28日晚間8:30至9:30，與全世界共同關燈一小時。以實際減碳行動改善氣候變遷問題，為地球盡心力。

玉山金控表示，本次「地球一小時（Earth Hour）」活動，除國內139家分行及海外28個營業據點全面關閉招牌燈及外牆燈，也透過全國ATM、玉山官網、Facebook玉山招財納福喵喵粉絲團及分行海報邀請顧客、員工及供應商共同響應關燈一小時。

此外還推動「關燈一條街」，串聯商家關閉不必要的能源、「打開你的夜視鏡」全台夜觀活動、「啥！氣候變遷係金A」30場氣候變遷與節能系列講座及「City Nature Challenge」棲地物種大調查等活動，期望號召社會大眾用行動關心我們生活的土地，減少能源消耗，以更友善環境方式善待地球。

「Earth Hour地球一小時」由世界自然基金會（WWF）發起，藉由「關燈」行動，呼籲在全球氣候變遷下，每個人都有呵護環境的能力與責任。

玉山也積極推廣節能減碳理念，致力減少營運產生的碳排放，對內已完成兩座LEED黃金級國際認證綠色機房、一棟LEED黃金級國際認證大樓、15棟行舍頂樓建置太陽能面板，總裝置容量達110瓩（KW），每年可發電14.8萬度；對外則持續推廣e化（數位化）及M化（行動化）服務，取代帳單紙張使用與郵寄的碳排放量。

玉山金控及玉山銀行長期投入環境保護，積極接軌國際永續發展趨勢，並透過長期的承諾與系統性的做法，以具體行動不斷精進與創新，在低碳營運方面，持續投入ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統維護運作及ISO14064溫室氣體盤查。

永續金融方面則持續發行零碳信用卡、導入赤道原則新版規範（EP4），並積極投入國內再生能源大型專案融資，如離岸風電、陸域風電、地面型太陽能電站等，以實際行動打造綠色永續環境。

(工商時報)