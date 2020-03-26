中租-KY去年盈餘創新高，盈餘配發也大方給。中租25日董事會決議每股配現金股息4.6元以及股票股利0.4元，股息股利配發水準創歷史新高。

中租控股2019年全年自結合併稅後純益為新台幣154.7億元，全年每股稅後純益（EPS）11.65元，連續兩年賺逾一個股本；且2019年全年自結合併稅後純益與全年每股稅後純益（EPS）較2018年的133.7億元、10.37元成長16％，因此提高股利配發水準。

中租控股2019年盈餘配發，每股現金股息較前一年多0.4元、每股股票股利多0.1元。

中租控股25日也公告今年前兩月合併稅後純益新台幣25.5億元，年增14％，累計每股稅後純益（EPS）為1.92元，累計合併獲利持續較去年同期成長。

中租控股表示，2月單月自結合併稅後純益新台幣12.5億元，較去年同期成長16％；前兩月獲利成長主要是整體業績成長，帶動應收款淨額穩定累積。

若2月與1月相較，2月合併獲利月減4％，主要是大陸地區當月受新冠肺炎疫情影響，工作天數較少，新增業績相對減少。

(工商時報)