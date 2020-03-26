三商美邦人壽25日董事會通過去年度財務報告案及股利派發政策。該公司2019年底淨值和稅後淨利同創新高，每股稅後盈餘2.29元；總資產達1.26兆元則較2018年同期成長10％。

三商美邦指出，為充實資本因應未來營運所需，並做好IFRS17的接軌準備，儲備穩健經營的能量，因此今年不分派盈餘。

三商美邦去年稅後淨利54.2億元，新契約等價保費128.8億元、新契約等價保費率（FYPE/FYP）38％，都較2018年同期增加，持續提升公司新契約價值。

由於保險業需提列多項特別盈餘公積，例如收回危險變動準備金、本期重大事故及危險變動準備金、外匯價格變動準備金，及今年配合法令新增的提存債務工具處分獲利特別盈餘公積等，且為充實資本因應未來營運所需，做好IFRS17的接軌準備，因此三商美邦人壽決定不分派盈餘。

針對疫情，三商美邦指出，公司第一時間即以總經理為召集人，成立應變小組指揮防疫措施，迅速完成分散職場測試演練且實際啟動異地備援，更備妥核心業務居家工作機制，視疫情發展可即時調整辦公職場，達到營業不中斷的目標。

(工商時報)