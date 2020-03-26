國泰人壽投資的「物流共和國台北冷鏈園區」25日動土，國泰人壽指出，依據工研院資訊，台灣低溫食品的冷鏈使用率已達90％以上，冷鏈相關服務產業需求量相當大，本次預計投資金額超過40億元、未來預估帶動周邊年產值達200億元效益。

物流共和國台北冷鏈園區面積4.4萬坪、建物樓地板面積1.4萬坪，預計2021年第二季完工。

看準台灣電商興起、物流倉儲需求逐年增加，國壽2013年底起就在全台大獵地，目前國壽已在全台投入約135.7億元、購置21.1萬坪倉儲用地，開發六座大型物流園區，是全台最大的物流倉庫包租公，且年化收益率都有4％以上。

永聯物流開發指出，「物流共和國台北冷鏈園區」已被全家便利商店選定，使用一半以上的園區空間，其餘空間永聯物流開發以自動化設備為核心，建設1萬1千個棧板儲位多溫層冷鏈倉庫，提供食品供應商放置庫存就近服務連鎖通路。

(工商時報)