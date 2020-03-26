財政部25日發布新冠肺炎紓困方案審核原則，企業如果是自今年1月起連二個月平均營業額較去年同期或前六個月減少15％，即可認定為新冠肺炎衝擊對象，可申請分期（最長三年）或延緩繳稅（最多一年）。

個人部分，審核原則訂定，若勞工減班後工作日只剩原本的1/2，且連續長達二個月，其他如減薪、非志願離職或是勞動單位證明等，同樣可適用分期或延緩繳稅。

財政部在25日發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」函釋。

官員表示，本次紓困方案涵蓋綜所稅、個人房地合一稅、營所稅、營業稅、特種貨物及勞務稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等十大稅目，不管是企業或個人，只要符合資格、在財政部官網下載文件，填寫後向國稅局申請即可適用。

官員也強調，如果個人、企業有拿到各部會證明等即可申請，像全部的觀光產業都會拿到交通部證明，只要有該證明就能申請延期或分期繳稅，而一般企業營收年減15％的標準也非常寬鬆，極容易達標。

美國因應疫情，將繳稅期限全部延長三個月，不少台企向財政部反映盼「美規台隨」。但官員指出，我國多數企業還可繼續營業，且業者若受疫情影響，不限稅額、最長可申請到延緩1年繳稅，比起美國更優惠。

此外，官員表示，我國還有個人綜所稅提前退稅機制，如果是首批（5月31日前完成網路申報或5月10日前完成書面申請者）、第二批（當年度如期申報，但扣除掉首批退稅族）民眾，分別在6月底、9月底可提前拿到退稅款。

根據稅捐稽徵法規定，如果是個人或企業並非受疫情衝擊，只是單純有財務困難，同樣也能申請分期或延緩繳稅。但官員提醒，在非疫情因素下，必須視稅額決定分期或延期的長短，稅額需千萬元以上才能分36期（每期一個月、即為三年）繳稅。

(工商時報)