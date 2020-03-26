因應新冠肺炎疫情帶來的無薪假衝擊，勞動部祭出「安心就業計畫」，透過補貼薪資差額時的一半，來協助勞工度過難關，勞動部長許銘春25日表示，這項計畫將在27日公告上路。至於非典型就業勞工遇到薪資驟減時，也會研擬公部門上工計畫，目前計劃正盤點中。

立法院社福衛環委員會25日邀集勞動部、經濟部和交通部因應武漢肺炎疫情進行專案報告。新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，據勞動部最新、截至24日統計資料，實施無薪假事業單位家數為164家、人數為4,808人。

針對無薪假勞工，勞動部已加碼充電再出發計畫，針對這段期間減少工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數上限特別自100小時提高為120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8,960元的訓練津貼；辦理訓練課程的企業，勞動部在補助訓練費用上限，也從原190萬元提高到350萬元，藉著減少排班時能優化企業體質，以做好未來再出發的準備。

許銘春指出，安心就業計畫規劃用就安基金10億元，來補貼被放無薪假勞工薪資，預計在3月底上路，可追溯至1月15日，補貼勞工因無薪假而損失薪資差額一半。

舉例來說，一名勞工原投保勞保薪資最高級距4萬5,800元，但受疫情影響，雇主實施無薪假後，薪資只剩基本工資2萬3,800元時，透過安心就業計畫，勞工將可獲得補貼差額的一半，也就是1萬1,000元。

(工商時報)