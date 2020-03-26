行政院長蘇貞昌核定台灣自來水公司董事長由現任總經理胡南澤升任，胡南澤並將兼任總經理，台水近日將召開董事會通過此一人事案，胡南澤從基層做起，經歷完整，是「任期最長的總經理」。

前台水董事長魏明谷在任期將屆滿周年之際，18日以另有生涯規劃、已完成階段性任務為由，口頭向行政院長蘇貞昌請辭，隨後獲准。

在台水人綠頗佳的胡南澤畢業於成功大學土木工程學系，擁有成功大學環境工程學系碩士學位，經歷完整，從基層做起，曾任台水總管理處組長、工務處經理、總工程師、副總經理，2013年升任總經理至今，歷經三任董事長，是任期最長的總經理。

這一波國營事業、官股企業董事長人事異動，包含桃園航勤董事長郭榮宗、華儲的陳宗義、華夏航科董座趙麟三人，都已離開原職務，台水董事長魏明谷則是日前突然請辭，傳出與蘇揆禁止政治酬庸有關，但相關人事異動也引發民進黨內派系鬥爭傳聞。

蘇揆24日在立法院受訪時表示，去年請魏明谷擔任台水董事長，魏也很努力，但這一年來凡講到酬庸，魏明谷都會被外界點名。蘇揆說，魏表示父親身體有些狀況，一周年也是一個圓滿，能專心陪高齡父親，所以他很同意，魏也很感謝。

(工商時報)