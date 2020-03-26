資誠（PwC）執業會計師洪連盛25日表示，近幾周台股因新冠肺炎疫情而呈現震盪情況，甚至有幾日呈大跌態勢，他建議高資產族群可利用股價較低的時機，將名下的上市櫃股票移轉給子女，即可節稅。

洪連盛指出，如果贈與的是上巿及上櫃股票，股票課稅基礎採當日收盤價計算，興櫃股票則以當日加權平均成交價計算，當股市行情低迷，股價相對較低時，贈與稅節稅效果就會越好，可說是贈與給子女的好時機。

舉例而言，A先生若持有500萬股的P公司股票，若P股價為歷史均價100元時，股票總市值約5億元，如果在單年度將股票全部贈與給兒子B，則適用20％贈與稅率，贈與稅負將近1億元。

但若A先生在P股價70元時贈與，則股票總市值約3.5億元，同樣適用20％贈與稅率，但贈與稅負約0.7億元，相比股價100元時節稅三成。

不過，如果是上市櫃公司私募股票，洪連盛提醒，遺產及贈與稅計價方式可自兩種方式中擇低計稅。第一種是以繼承日、贈與日當日同種類公開發行股票收盤價；第二種是以當日前一個月的各日收盤價平均來計算，兩者取較低者報稅。

未上市櫃也未興櫃的私募股票，根據財政部解釋令，則按照遺贈稅法施行細則第29條計算，以繼承日或贈與日當時的公司資產淨值去設算每股淨值、再乘上繼承或是贈與的股份數量。

(工商時報)