中階智慧型手機受歡迎，市場調查機構Counterpoint表示，全球前三大手機ODM與委外設計業者聞泰、華勤、龍旗，去年合計市占率已經上升至68％，比兩年前大增16個百分點，即使去年手機出貨量年減2％，但去年這三大業者合計出貨量仍比2018年增加4％。

智慧型手機躍居主流已超過十年，台灣手機ODM業者密切合作低階與入門機種代工訂單的品牌，如索尼、摩托羅拉，不是出貨量下滑到產品線只能維持毛利率比較好的中、高階機種，就是已經被中國業者併購、不再與台灣ODM合作。

隨著中階機種越來越受到歡迎、中階產品機海戰術重現江湖，手機品牌業者不希望將大量研發資源投注在毛利率一般般的中階手機，為了聚焦資源、降低成本，不僅華為、小米中階與低階機種早就全部外包給中國手機ODM業者，成為中國手機ODM業者最重要的訂單支柱。

而以自有產能自豪的OPPO與vivo也陸續加入，連往年對ODM相當抗拒的三星，都已經將中階與入門智慧型手機ODM訂單釋出給聞泰、華勤等中國手機ODM業者，今年的釋出量估計達到1億支，相當於三星全年三分之一的出貨量。

三星、華為、小米、OPPO與vivo持續釋出ODM訂單帶動，Counterpoint Research表示，雖然去年全球智慧型手機出貨量年減2％，然而去年全球前三大手機ODM業者聞泰、華勤、龍旗出貨量卻年增4％，而三者在ODM與委外設計市場合計的占有率已達68％，比兩年前大增16個百分點。

Counterpoint表示，去年全球智慧型手機出貨量中，委外設計與ODM合計占比為27％，仍低於品牌自行設計的比例，不過ODM持續上升，去年出貨量年增率達18％，委外設計後交由EMS廠代工的出貨量年減率則高達8％，顯示一站購足在手機委外代工產業的競爭力，然而Counterpoint也指出，三星、小米、OPPO、LG等擁抱ODM模式的同時，華為反其道而行，將越來越多的新機種設計權收回至內部，僅仰賴EMS廠代為組裝。

(工商時報)