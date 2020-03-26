緯創（3231）董事長林憲銘25日表示，今年包括在筆電、伺服器、顯示器，及智慧手機等智慧裝置主要產品線都將同步揚升，全年獲利續增長的目標未變。此外，緯創今、明年也將持續加碼投資擴產，估兩年資本支出總額將來到高峰、達10億美元（合逾新台幣300餘億元）。

熬過不平靜的2019年後，林憲銘原預期將迎來整體產經情勢轉好的2020年，殊不知新冠肺炎帶來的疫災肆虐全球，造成電子產業供應鏈被迫停工、市場需求亦受衝擊。儘管首波停工的中國廠區到3月間復工率已達95％以上，但目前受停工或封鎖的區域持續增加，除了印度、馬來西亞及美墨等地區皆受影響。

然展望全年營運，林憲銘仍抱持樂觀看漲的態度，尤因疫災帶來在家工作的需求增長，推助包括筆電、雲端伺服器與含括智慧手機、AIoT智慧物聯網等智慧裝置產品的需求隨之升溫。短期看來，雖上半年將受到影響走緩，不過在第二季出貨回穩、追上客戶訂單後，第三季後將更進一步回穩，全年營運再向上成長的目標未下修。

他並直言，緯創今年在雲端資料中心及品牌客戶的伺服器產品出貨將同步增長外，隨著筆電在商用機款比重提升、顯示器產品亦將拉抬在高階桌上螢幕占比下，都將受惠ASP增長、帶動業務持續增溫。法人關注其在智慧手機業務表現能否轉正，林憲銘則表示，今年緯創在手機等智慧裝置產品將能看到明顯增長。

為因應後續營運需求，緯創預估今、明兩年內的總資本支出將衝上高峰、達10億美元以上。林憲銘強調，不會因疫情影響停止投資擴廠的腳步，目前包括在台灣、越南、中國、墨西哥、印度等地，擴產進程皆持續推進中。緯創董事會24日甫通過將提高對當地投資額達7,600萬美元（約新台幣23餘億元），法人預期這是為建置iPhone SMT產線所需。

林憲銘僅指出，目前以手機、IoT及智慧醫療產線為主的印度廠區，隨著更多新產品的加入及客戶拉貨需求提升，今、明兩年將持續加碼投資。同時，緯創亦將加速整體產能移出中國的腳步，預期今年在中國以外的產能將達20～25％後，至2021年最多將有五成產能來自非中國。

(工商時報)