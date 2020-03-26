今年台灣太陽能新增裝置量目標為2.2GW，台灣整體產能也在2GW以上，預估今年市場供需平衡，價格可望維持過去四個月以來持平的走勢。元晶（6443）今年接單量已達產能的六～七成，3月產能利用率已達80％～90％，幾乎是滿產滿銷。

元晶表示，過去幾年台灣的電站大多是公有和屋頂小型電站，今年看到大型案場浮現，目前最受矚目的就是彰濱崙尾綠能專區，裝置量高達360MW，並且將在今、明兩年陸續併網。以大型案廠安裝需時六～九個月來看，平均每月要20MW的產能才能支應，換言之，年產能在240MW以上的太陽能模組廠比較有機會承接大案子。

去年台灣太陽能裝置量達1.4GW，今年目標上看2.2GW。從供給面來看，聯合再生和元晶產能各約500MW，友達400MW，茂迪250MW，加國能源200MW，同昱200MW，安集150MW等等，加起來和整體需求差不多，將是供需匹配的一年。從價格來看，去年一年模組價格掉了近二成，今年供需平穩，第一季又有缺料問題，價格持平。

元晶今年手上主要有彰濱辰亞180MW的電站以及台電七鼓150MW電站，產能已被預定了六～七成，目前還有其他大案場正在接洽當中。第一季來看，2月因為新冠肺炎疫情影響，產業缺料影響生產，不過現在問題已經解決。元晶目前稼動率已達80～90％，生產的模組也全數售出，等於是滿產滿銷。

元晶目前產能為500MW，原本預計今年第三季將擴產制800MW，但受到疫情影響，裝機時程延後約一～二季的時間，預估新產能在今年底、明年初開出。

在政府綠能政策帶動之下，台灣太陽能產業今、明兩年都會不錯。元晶也呼籲，台灣還是要有能源自己製造的能力，現在推動太陽能，每年都還是有汰換的需求，如果業者退出，未來這一塊就是由中國廠商主導。就產業現況來看，大多數太陽能業者還是虧錢，希望政府這幾年躉售費率能夠維持，讓產業有利可圖。

(工商時報)