PCB硬板大廠健鼎（3044）25日公告2019年財報，受惠於手機HDI、汽車板、伺服器等產品穩定挹注，全年營收544.51億元、年增4.5％，合併稅後淨利為60.37億元、年增22.23％，每股盈餘11.49元，營收及獲利皆創歷史新高。

公司表示，先前受疫情影響延後開工，首季營運受衝擊是可預期，不過各場都已順利復工，工作天數正常、工作人員增加，第二季營運可望優於第一季，惟疫情擴散到全球，對整體市場的影響需要觀察，對於今年營運審慎看待。

由於健鼎產品涵蓋範圍廣泛，不容易因為單一產業變化而衝擊營運，以2019各產品比重來看，仍是以汽車板占20.2％居冠，其他如手機、網通、筆電、硬碟、DRAM、TFT-LCD等，占比沒有太大的變化。其中汽車板方面，健鼎去年積極調整接單結構後，專注幾大國際車廠，並陸續捨棄低毛利訂單，改爭取高階產品為首要目標，為維持高度競爭力，未來湖北仙桃廠也將投入汽車板生產，持續挹注成長力道。

占比僅次汽車板的產品是手機、行動裝置等，健鼎手機係以三星、華為、小米、oppo等非蘋客戶為主，去年備受市場關注的華為事件，健鼎表示，此事件主要限制的是高階產品，而健鼎生產該客戶的中階手機較多，且市場又以內銷為主，因此基本沒有受到影響。

(工商時報)