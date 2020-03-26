馬來西亞延長鎖國至接近一個月，市場傳出，全球最大的石英元件供應商精工愛普生馬來西亞廠因此被迫停產一個月，轉單效應將帶動全球第四大石英元件業者晶技受惠。

馬來西亞自3月18日鎖國至3月31日後，25日又宣布鎖國日期將再延長半個月、至4月14日，馬來西亞是不少零組件業者的東南亞發貨倉庫，更是全球最大石英元件業者精工愛普生的海外重要生產據點，市場盛傳，精工愛普生馬來西亞廠因鎖國延長，等同於停止生產一個月，將造成石英元件進一步缺貨，台灣石英元件業者如晶技可望受惠。

事實上，自從去年下半年日系業者退出量大、價格相對低的中低階石英元件後，從供過於求成為供需平衡、甚至部分料號供不應求，去年下半年石英元件也因此從買方市場逐漸轉為賣方市場，價格也漲了一波，而晶技已經受惠於中國智慧型手機業者的5G新品趕工潮，2月營收6.75億元，月增3.3％、年增57.6％，2月單月稅前獲利更攀上9,277萬元，比去年同期激增4919％，出現旺季才有的獲利水準。

業界人士表示，晶技目前訂單能見度大約到5月，也的確看見部分精工愛普生馬來西亞廠的客戶向緊急向晶技尋求支援，COVID19疫情在歐美肆虐以來，雖然封城、在家工作、遠距教學帶動平板、大尺寸螢幕、網通產品、伺服器、遊戲機的商機，但也有一些電子產品在歐美市場的需求受到影響，如新款智慧型手機，現在需求面的不確定性很高，隨時可能從供不應求、轉為供過於求，疫情對需求的影響還需要密切觀察。

(工商時報)