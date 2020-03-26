新冠肺炎蔓延全球，科技部推動科技防疫，協助勤益科技大學教授翁國亮研發出「全外氣循環熱交換空調系統」，以低成本方式打造出負壓隔離病房，並與秀傳醫院聯手將檢疫站改為微負壓環境，預計4月初就能完成負壓隔離病房改裝，為防治新冠肺炎預作準備。

科技部次長許有進25日指出，目前台灣負壓隔離病房約1,000多間，還可以應付疫情所需，但如果疫情持續擴大，各地醫療院所都會需要負壓環境，才能避免感染。

翁國亮表示，勤益科大利用熱交換技術，研發出「全外氣循環熱交換空調系統」，就像是在森林裡下午會起霧，充滿負離子，隔天空氣會更清新的道理一樣，在系統內營造類似的環境。

目前這項技術可以使用於改造負壓病房和檢疫站，未來更有潛力運用在防疫旅館、社區防疫中心等地，協助打造更安全的室內隔離環境。

一般負壓隔離病房因為要達到許多標準，建置成本約300萬到800萬元，但翁國亮表示，勤益科大推動的空氣循環系統只要花50萬元，就可以在一天內更換病房空調，也能有效節省能源消耗。

秀傳醫院亞洲遠距微創手術中心院長黃士維指出，一般檢疫站就是冷氣加上抽風機，用電量很大，空氣也會不新鮮，那用這項機器就可以一次打造冷氣跟新鮮進氣的功能。

許有進指出，科技部積極盤點學界能量支援防疫，這次勤益科大透過價創計畫與法人鏈結計畫，和秀傳醫院合作推動防疫就是很好的案例。

(工商時報)