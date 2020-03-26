龍邦持續加碼泰山，龍邦25日最新公告，董事會決議預計未來一年內，將斥資6億元買進泰山近3.15萬張，屆時龍邦集團總投資金額將突破30億元，合計持有泰山超過16萬張，持股比重一舉拉高到32.23％，幾乎掌控泰山近三分之1股權！也讓敏感的經營權之爭再度浮上台面。

事實上，這是龍邦集團第三度公告「董事會決議取得泰山普通股」，分別在2019年1月、2019年8月，以及本次2020年3月。龍邦集團長期有計畫性地加碼泰山，早已是泰山單一最大股東，並在去年超越先前泰山最大股東保力達集團，且持續向上增加持股。

截至今年2月25日，龍邦集團（含子公司）合計持有泰山逾12.45萬張，持股比重達24.9％，已將近四分之一。若加計龍邦未來預計購買之數量，則屆時龍邦持股泰山比重達32.23％，一舉拉高7.33個百分點，幅度相當可觀。

以母公司、子公司持股來看，若包含完成此次公告之交易，則龍邦母公司總投資金額將達25億元，共持有泰山將達12.97萬張，持股比例將達25.94％；子公司保勝投資總投資金額將達5.9億元，持有泰山將達3.14萬張，持股比例達6.29％。合計龍邦集團總投資金額將達到30.9億元，共持有泰山16.1萬張。

龍邦在公告上說明，決議取得泰山的目的是「財務投資」。先前龍邦也曾多次公開強調，買泰山股票是純投資，另一方面也是看上泰山持有全家超過二成的股權。

不過，市場人士分析，龍邦如此大動作、有計畫性地買進泰山，隨著持股比例持續升高，後續是否將會引爆經營權爭奪戰，市場也持續高度矚目。

在龍邦連番大買泰山後，原公司派如何應對？以及泰山詹氏家族態度如何？以及泰山是否再度爆發經營權之爭，也備受外界關注。

(工商時報)