新冠肺炎疫情延燒全球，1111人力銀行25日公布最新調查指出，展望今年第二季景氣，6.6％企業樂觀、50.3％持平、43.1％悲觀，相較3個月前調查時，12.5％企業樂觀、66.1％持平、21.4％悲觀，短短一季看壞景氣的企業比例倍增。其中，最悲觀是「民生服務業」，相對樂觀的則是「工商業服務業」（泛金融業為主）。

此外，新冠疫情發展迄今，據1111調查，高達四成企業坦言已受疫情影響，目前所受的衝擊或採取的防疫措施，包括：取消春酒／員工旅遊等福利（8.8％）、縮短工時／減班（6.3％）、鼓勵員工休假（5.9％）、放無薪假（4.0％）、暫緩擴點（4.0％）。

其他還包括裁員（1.4％）、開放在家工作（1.2％）、減薪（0.8％）等。

至於疫情是否影響企業第二季徵才力度？1111調查指出，有超過一成（13.7％）企業會因新冠肺炎暫緩徵才；進一步交叉分析，以「民生服務業」暫緩徵才的比例最高，其次是「百貨販售業」。

不過，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖強調，第二季仍有近6成6的企業將依原定計畫徵才，徵才比例較高的產業是醫療業、資訊科技業，可反映出疫情讓醫護人員長期人力不足的問題更加浮上檯面。

另外，這波對景氣預測相對樂觀的工商業服務業，包括中信金控、元大金控、國泰金控、富邦金控等多家大型金控，也都陸續展開徵才計畫。

有趣的是，1111觀察發現，在疫情影響下，企業徵才方式也開始有轉變，逐漸從實體徵才活動轉型成線上徵才、遠距面試，近期1111人力銀行就分別在「求才端」跟「求職端」的行動通訊APP，增加遠距面試的功能，協助企業主找人才、求職者找工作。

(工商時報)