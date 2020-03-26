國人不孕率急速竄升，根據國發會2019年統計，2018年我國總生育率降為1.06人，僅高於韓國；為搶救生育率，由台灣試管嬰兒之父─曾啟瑞領軍的五大名醫昨（25)日宣布成立臺北生殖醫學中心(Taipei Fertility Center，簡稱TFC)，力拚打造成為亞洲旗艦型生殖機構，扮演生殖醫學界台積電的角色。

根據國健署統計，台灣每7對夫妻就有1對不孕，求助門診者年成長超過20%；台灣生殖醫學領域雖擁有國際一流的人才與技術，以36.7%的試管嬰兒治療著床率高居全球第二，僅次美國。曾啟瑞在1985年成功創造台灣第一位試管嬰兒，也是亞洲首個成功案例，隨著醫療院所走向專業精準趨勢，曾啟瑞認為，以台灣的醫療水平，TFC的專業形象和技術，有機會成為台灣的醫療品牌。

除了曾啟瑞外，TFC的黃金團隊囊括曾擔任馬偕紀念醫院婦產部暨不孕症科主任胡玉銘、中國醫附醫生殖醫學中心主任何彥秉、台灣生殖醫學會理事林時羽、台灣子宮內膜異位症學會副秘書長王瑞生等，及成熟的護理、胚胎技術團隊。

為了幫助不孕夫婦，TFC目前的個案收費約落在5千美元，相較於香港、美國，其價格具備的競爭力加上台灣的醫療水平，都有機會讓TFC前進打世界盃。

根據2018年的統計，35歲以上才生第一胎者自2008年的8.71％，提高到2018年的22.25％，然而35歲卻是卵巢功能下滑的分水嶺！曾啟瑞醫師提醒，不孕患者中女性占六成左右，男性則是四成，35歲以上新婚夫妻若「努力」半年沒有懷孕，應儘快尋求不孕門診，透過檢查找出雙方「難」孕原因，透過藥物調整、人工授孕或試管嬰兒等療程，都有機會順利迎接新生命。

(工商時報)