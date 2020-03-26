疫情重傷電影慘業，在疫情指揮中心25日宣布室內逾百人公眾集會活動建議停辦後，已經在靠「葉克膜」急救的戲院公會傳出，絕大多數會員業者希望政府參考鄰近國家作法，乾脆直接命令影城短期暫時關閉，響應防疫！

疫情讓多數人宅在家不敢出門，需要群聚消費、體驗消費的影城與表演廳等票房全趴，表演節目與電影不是取消就是延後，影城從2月下旬票房收入急轉直下，整個3月更慘，連基本盤都守不住，據了解票房下滑至少7、8成。

目前業者普遍因應之道，是調整營業時間、人力與廳數樽節開支，許多只留半天營業時間，上映廳數砍半，但近日隨著境外移入個案暴增，台北市影城總票房史無前例一度出現單日不到百萬元的慘況，每個週末只剩1、2萬人入場。

業者表示，隨著疫情增溫，政府陸續頒布採梅花座、實名制，以及每場次售出座位不超過100位等防疫建議，業者全力配合，但在實務上執行需要一定人力，經營上又需要考量樽節支出，面臨兩難；此外，戲院也難執行實名制購票，容易成為防疫漏洞；再者，影城大都為承租戶，近日雖向房東爭取降租，但佛系房東極有限，相關租金與人事成本等壓力沈重。

鄰近的香港、大陸、新加坡，或是近日確診案例破百的紐西蘭，在防疫的關鍵時刻，政府下令關閉酒吧、咖啡廳、餐廳、戲院等，避免社區、群聚過染。國內影城業者也期待政府參考國外作法，直接下令影城等室內娛樂場所暫停營業，休養生息。

(工商時報)