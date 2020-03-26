為協助國內清真廠商開拓行銷通路，由經濟部國際貿易局、外貿協會共同辦理「2020台灣清真產品採購政策說明會暨洽談會-CLC集團」25日於世貿一館舉行，活動吸引超過60家清真廠商，包含石城國際（三點一刻）、北田食品、台灣司麥爾等具清真驗證等知名品牌參與洽談，合計安排媒合洽談23場次，促成後續商機1,000萬元台幣。

看準國內70萬名移工消費力，每個月商機上看21億元，加上今年受疫情影響，造成海外拓銷團紛紛取消或延期，貿協協助清真業者尋找國內市場通路，邀請國內最大東南亞食品零售通路商CLC集團跟我業者說明採購政策，並於會後安排一對一商機媒合。

貿協行銷處長吳俊澤表示，有別於以往從海外邀請買主來台，COVID-19疫情已影響國內外經貿活動及布局，貿協最近開發在地的大型通路商，未來貿協「台灣清真推廣中心」也會持續與CLC集團合作，透過更多線上或線下活動提高台灣清真產品的能見度。

CLC集團通路品牌包括INDEX、EEC及VNEX，旗下包括100家實體門市經營及線上購物商城平台，主要服務對象為印尼、菲律賓及越南等國在台移工消費者，通路據點更遍及國內各主要城市交通最便利的火車站。根據CLC集團指出，在台灣的東南亞移工消費者購買力很強，亦會將台灣優質的產品寄回家鄉與家人朋友分享，消費市場進一步從台灣延伸到印尼、菲律賓及越南等新南向市場。

貿協清真中心自三年前成立以來，持續鼓勵我食品、美妝與餐旅業者取得清真驗證，迄今已有超過1,000家廠商、2萬多項產品獲得清真驗證。今年清真中心再接再厲，與CLC集團合作，讓台灣優質的清真產品上架穆斯林實體店面， 進一步增加我清真伴手禮外銷穆斯林市場的機會。

(工商時報)