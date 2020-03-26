新冠肺炎疫情帶動美食外送平台業績飆，外送生財工具－機車的需求水漲船高，中華eMOVING的iE125電動機車，打出電池月租199元起、養車成本比同級油車低一半，及快充十分鐘可騎78公里等優勢，大舉向外送員招手。

隨疫情延燒，消費者降低外出用餐意願，調查發現，約七成消費者傾向透過外送平台訂購餐點，以致美食外送訂單大幅成長二～三成。中華eMOVING指出，外送業者大部份以機車做為交通工具，由於這是生財工具，養車及能源補充費用的多寡對於運送頭家來說，是選擇時最重要的考量之一，無須常保養的電動機車，成為近期許多騎士的新寵。

中華eMOVING表示，iE125提供多元的充電選項、電池月租資費方案，可滿足外送員的各種需求，3月底前更提供購車享首年基礎型月租費199元（原價399元）優惠，再送3,000元購車金及12期刷卡零利率，讓兼職外送購車無壓力，外出偶遇電力不夠還可使用超級快充。若快充次數偏多，還有每月599元的輕量型與799元不限次數快充的進階型資費方案可選擇。

中華eMOVING指出，外送服務若跑得勤，一個月騎乘里程破千公里稀鬆平常，一般125cc機車單月油資至少800元，再加上更換機油、空氣濾芯等耗材，每月養車金額破千元，但如果電動機車就可以省約50％的油錢及保養費用，尤其iE125提供多種資費選擇，可以幫外送員頭家省下更多成本。

(工商時報)