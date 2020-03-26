三圓建設董事長、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會名譽理事長王光祥，25日獲母校海洋大學頒發工學名譽博士學位，表彰他在建築相關領域事業成就與營運創新，及對於國家相關法規政策釐訂及產業興革的卓越貢獻。

王光祥在1978年從國立海洋大學輪機系畢業後，一路在建築業發光發熱，事業版圖更橫跨到銀行、生技、電子、客運運輸等領域；2012年在台大生物資源暨農學院農業經濟研究所畢業取得碩士學位；也曾在2016年獲得海洋大學傑出校友榮銜。

昨天王光祥又獲母校頒發名譽博士學位，現場前往授證儀式觀禮的貴賓冠蓋雲集，總統蔡英文也致贈花籃表達祝賀之意。

海洋大學校長張清風表示，王光祥是屏東人，原本就讀高雄高工，進入海洋大學輪機系就讀後半工半讀，終於取得輪機系學士學位。張清風說，王光祥相當擅長鋼骨建築，是台灣摩天鋼骨住宅大樓先驅，對建築和土地法規、企業經營和管理也著墨很深，加上長年回饋貢獻社會作公益，為人謙虛誠懇，堪稱海洋大學的榮耀，依學位授予法規定，授予王光祥名譽博士學位。

王光祥為三圓建設董事長、隴華電子董事長、美國華信商業銀行董事、國光客運大股東。三圓已躋身大型建商之列，更是上櫃營建股的「股王」。

(工商時報)