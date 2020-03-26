百貨商場不僅能提供區域生活機能，還能帶動周邊房市買氣！根據統計，台中三大百貨商場周邊1公里內住宅大樓，近兩年房價與交易量均明顯上漲；其中，西屯區新光三越周邊房價年漲22％、西區廣三SOGO周邊房市交易量年增22％；南屯區文心秀泰周邊房價穩定、具有補漲空間；而漢神百貨即將進駐北屯區，房市利多可期。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，大型百貨商城是城市消費力和生活機能的指標，並兼具購物、休閒、娛樂功能，同時帶動區域生活機能發展，具有吸引人口聚集的誘因，對房價保值或增值具有支撐條件。

其中，全台百貨商場單店營業額最高的新光三越台中店，位處七期燙金地段，目前也是「台中地王」，周邊土地行情連年攀升，帶動周遭房市買氣。

距離新光三越僅約600公尺的「寶輝秋紅谷」豪宅案，2019年寫下單坪97萬元的七期房價新高紀錄！根據實價登錄資料統計，台中新光三越周邊1公里內的住宅大樓，2018年平均房價每坪35.9萬元，2019年攀升到43.8萬元，大幅成長22％。

此外，位於西區的廣三SOGO百貨，周邊串聯科博館、草悟道商圈逐步完熟，加上近期綠光計劃、審計新村文創聚落加持，成為台中獨特的藝文特區。

根據實價登錄統計，廣三SOGO周邊1公里內的住宅大樓，2018年平均房價每坪28.4萬元，2019年漲至28.8萬元，房價雖僅微漲，但2017年至2019年期間，平均交易量年增率達22％，顯示房市交易熱絡。

位於南屯區的文心秀泰，2018年開幕後，帶動八期生活圈發展。根據實價登錄統計，文心秀泰周邊1公里內住宅大樓，近兩年每坪均價約在27萬元，房價穩健。

看好北屯區的發展潛力，百貨南霸天－漢神百貨與中信金攜手進駐11期洲際特區、打造「台中洲際娛樂商城」，最快年底動工，預計2023年底、2024年上半年完工。

中信房屋北屯松竹加盟店經理柯美涵表示，由於鄰近的14期土地近期紛紛出現高價成交案，帶動11期房價水漲船高，預估未來在漢神百貨進駐的利多加持下，區域生活機能更加完善，對房價具有支撐力，榮景可期。

(工商時報)