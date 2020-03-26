桃園航空城計畫中重要拼圖的「桃園國際機場第三跑道環境影響評估案」，25日在環保署環評大會中進行審查。在桃機公司承諾將會加強鄰近中油油庫減災、防災演練下，全案通過環評，超過十年爭議劃下句點。

得知環評案通過後，桃園市長鄭文燦表示，桃園航空城計畫對於提升台灣的國家競爭力有很大幫助，桃園國際機場興建第三跑道，是其中的重要基礎建設，可大幅提升桃園國際機場營運量能，讓台灣作為亞洲交通樞紐地位更加鞏固。

桃機代理董事長林國顯表示，第三跑道對於桃園機場未來營運及國家航空發展至關重要，樂見能通過環評。三跑道需要新增用地587公頃，土地取得區段徵收作業正由民航局機場工程處辦理，已送請內政部土地徵收審議小組審議中。桃機公司將研擬建設計畫，預計今年中陳報交通部。

桃機環評報告指出，桃機每年客貨運量4,800萬人次，預計2042年達8,660萬人次，但第一、二、三航站僅可以提供5,700萬人次，而2042年的貨運量預計成長至500.2公噸，但機場專用區僅能提供180萬公噸，現況無法滿足未來的需求。

25日長達二個多小時討論，繞著「史上最大面積土地徵收案」、「跑道距離油庫350公尺」兩議題圍繞。其中油庫儲油量高達17億公升，緊臨第三跑道預定地僅350公尺；而土地徵收範圍包括住宅設籍戶數6,190戶，約1萬6,367人，徵收面積達2,599公頃，但航空城全區至少有9,149個家戶與3.9萬人。

環保署則強調，環評大會是針對「第三跑道」開發行為進行審查，土地徵收屬內政部所轄管，最後在桃機承諾，將協助中油減災辦理空難減災作業，每年應至少辦理一次空難防救災和消防演習等條件下，全案通過環評大會。

(工商時報)