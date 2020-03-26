新冠肺炎重創飯店業，三發地產關係企業晶悅飯店25日宣布，客房部將自4月1日起停止營運，全部飯店業務6月30日結束營業，飯店原址將都更重建為住宅。這是繼亞都麗緻旗下台中亞緻飯店與六福旅遊集團旗台北六福客棧後，近期宣布熄燈的第三家上市櫃企業旗下飯店。

晶悅25日召開董事會，公司表示，因為新冠肺炎重挫國內飯店產業，晶悅的住房率減少了七成，造成營收銳減，不堪負荷，因此不得已提前啟動去年通過的原址都更重建計劃，公司未來業務重點將朝向營建產業發展。

晶悅表示，未來晶悅飯店原址將依去年股東會決議通過的決議，飯店原址重建為住宅，預計於2022年完工，此外，晶悅也不會放棄餐飲業務，會尋找其他據點延伸發展飯店的餐飲業務，如烘焙坊及中餐廳等。

桃園勞動局就服處日前接獲通報，晶悅飯店將資遣約36人。晶悅表示，公司去年底約有170名員工，近期已陸續通報資遣部分員工，飯店停止營業後，總計影響員工人數約110人。

(工商時報)