為推動閒置空間再利用，並促進地方發展，屏東縣政府依法將地處國家公園區乙種旅館用地的墾丁教師會館，於102年以BOT方式招商完成，將委由民間自行規劃方式，投資興建「墾丁公教會館」，預定今年4月開工，預計民國111年完工。

墾丁教師會館是於64年由墾丁國小興建完成，原是供教師住宿使用，共有34間套房，約可容納300人，但因建築設備老舊且經營型態僵化，於93年停止營業。經多年爭取與推動，屏東縣政府終於在100年6月獲公共工程委員會（目前促參主管機關為財政部促參司）促參預評可行並同意補助作業經費，正式列管辦理BOT招商，並於102年4月招商完成。

墾丁公教會館BOT案歷經數次環評、開發許可、開發計畫、建築計畫、山坡地雜項執照等多項審查程序，預計今年4月正式開工，初估111年完工，此會館將藉由民間資金與活力，共同打造一座結合生態旅遊型態的環保風格旅店。

(工商時報)